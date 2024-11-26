Оккупанты били по критической инфраструктуре Херсонщины: погиб человек, есть раненые

Иллюстративное фото: Нацполиция

В течение 25 ноября российские оккупанты обстреливали 16 населенных пунктов Херсонской области. В результате вражеских атак один человек погиб, еще четверо мирных жителей пострадали

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались: Херсон, Станислав, Берислав, Софиевка, Тягинка, Михайловка, Антоновка, Красный Маяк, Широкая Балка, Томарино, Качкаровка, Камышаны, Ольговка, Приднепровское, Садовое и Надднепрянское.

"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 4 — получили ранения", — говорится в сообщении.

Российские захватчики били по критической инфраструктуре и жилым кварталам. Оккупанты повредили две многоэтажки и восемь частных домов. Также войска РФ изуродовали хозяйственное сооружение и частный автомобиль.

Напомним, днем 25 ноября российские войска накрыли огнем Херсон. В результате атаки погиб гражданский мужчина.