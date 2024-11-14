Через російські обстріли постраждали 15 мирних жителів Херсонщини
Протягом 13 листопада російські загарбники били по 19 населених пунктах Херсонській області. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали 15 цивільних
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися: Херсон, Берислав, Понятівка, Станіслав, Тягинка, Одрадокам'янка, Антонівка, Веселе, Козацьке, Милове, Качкарівка, Комишани, Садове, Томина Балка, Нововоронцовка, Томарине, Білозерка, Зеленівка й Інженерне.
"Через російську агресію 15 людей дістали поранення", — йдеться у повідомленні.
Російські загарбники атакували комунальне підприємство та місцеву пожежну охорону. Війська РФ обстріляли житлові квартали, пошкодили багатоповерхівку та сім приватних будинків. Також окупанти понівечили господарську споруду, гараж, автівку "швидкої" та приватні автомобілі.
Нагадаємо, вчора у Станіславі, на Херсонщині, росіяни знищили дроном автівку "швидкої”, яка евакуювала поранених.