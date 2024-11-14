Из-за российских обстрелов пострадали 15 мирных жителей Херсонщины

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В течение 13 ноября российские захватчики били по 19 населенным пунктам Херсонской области. В результате вражеских обстрелов пострадали 15 гражданских

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались: Херсон, Берислав, Понятовка, Станислав, Тягинка, Одрадокаменка, Антоновка, Веселое, Казацкое, Милово, Качкаровка, Камышаны, Садовое, Томина Балка, Нововоронцовка, Томарино, Белозерка, Зеленовка и Инженерное.

"Из-за российской агрессии 15 человек получили ранения", — говорится в сообщении.

Российские захватчики атаковали коммунальное предприятие и местную пожарную охрану. Войска РФ обстреляли жилые кварталы, повредили многоэтажку и семь частных домов. Также оккупанты изуродовали хозяйственное сооружение, гараж, автомобиль "скорой" и частные автомобили.

Напомним, вчера в Станиславе, на Херсонщине, россияне уничтожили дроном машину "скорой" , которая эвакуировала раненых.