На Херсонщині окупанти атакували з дрона "швидку", яка евакуювала поранених

фото: ОВА

В середу, 13 листопада, у Станіславі росіяни атакували з БпЛА автівку “швидкої”, яка евакуювала поранених

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

"Перед цим внаслідок удару ворожого дрона по селу 45-річний чоловік і 40-річна жінка дістали вибухові травми і уламкові поранення. Коли бригада "екстренки" транспортувала постраждалих до лікарні, ворог скинув на них вибухівку з дрона", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок цього машина – знищена. Дивом медпрацівники не постраждали.

"На жаль, випадки, коли ворог атакує машини "екстренки", – непоодинокі. Тож вкотре дякую лікарям, які продовжують працювати у таких складних умовах, і благодійникам, котрі їх підтримують", – зазначив посадовець.

Нагадаємо, протягом минулої доби внаслідок обстрілів населених пунктів Херсонщини отримали поранення 10 людей.