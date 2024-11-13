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Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Він показав наслідки нічних російських обстрілів Херсона.

"Прилетіло" по житловій пʼятиповерхівці та гуртожитку, через що там виникли пожежі. Займання оперативно ліквідували рятувальники, які прибули на місце події. Також через удари окупантів у навколишніх будинках повибивало шибки ", — йдеться у повідомленні.

На щастя, під час обстрілів ніхто не постраждав.

Нагадаємо, вранці 13 листопада російські окупанти вдарили по передмістю Херсона. Постраждали цивільні.

Також повідомлялося, що за минулу добу внаслідок обстрілів населених пунктів Херсонщини 10 людей отримали поранення.