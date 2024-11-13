Россияне ударили по многоэтажке и общежитию в Херсоне: возникли пожары
Ночью 13 ноября российская армия обстреливала Херсон. Под ударом оказался Днепровский район города
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
Он показал последствия ночных русских обстрелов Херсона.
"Прилетело" по жилой пятиэтажке и общежитию, из-за чего возникли пожары. Возгорание оперативно ликвидировали прибывшие на место происшествия спасатели. Также из-за ударов оккупантов в окрестных домах выбило стекла", - говорится в сообщении.
К счастью, во время обстрелов никто не пострадал.
Напомним, утром 13 ноября российские оккупанты ударили по пригороду Херсона. Пострадали гражданские.
Также сообщалось, что за минувшие сутки в результате обстрелов населенных пунктов Херсонщины 10 человек получили ранения.
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