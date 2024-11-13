скриншот с видео

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Он показал последствия ночных русских обстрелов Херсона.

"Прилетело" по жилой пятиэтажке и общежитию, из-за чего возникли пожары. Возгорание оперативно ликвидировали прибывшие на место происшествия спасатели. Также из-за ударов оккупантов в окрестных домах выбило стекла", - говорится в сообщении.

К счастью, во время обстрелов никто не пострадал.

Напомним, утром 13 ноября российские оккупанты ударили по пригороду Херсона. Пострадали гражданские.

Также сообщалось, что за минувшие сутки в результате обстрелов населенных пунктов Херсонщины 10 человек получили ранения.