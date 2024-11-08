Окупанти атакували Херсон: загинув чоловік, пошкоджена житлова інфраструктура

29 жовтня 2024

Гучна реформа МСЕК: чи є шанс поставити хрест на липових довідках про інвалідність

Після затримання очільниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи, справи про видачу сумнівних довідок про інвалідність у цьому регіоні почали вспливати просто пачками. Наприклад, у цій справі вже за...