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В пятницу, 8 ноября, оккупанты обстреляли Берислав в Херсонской области. Из-за российской атаки погиб местный житель

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Он уточнил, что около 15:00 российские войска атаковали Берислав дроном.

"Под вражеский удар попал 48-летний мужчина. Он получил ранения, несовместимые с жизнью. Мои соболезнования родным погибшего", — говорится в сообщении.

Напомним, в результате российской атаки на Херсон 8 ноября погиб мужчина.

Кроме того, около 15:00 армия РФ атаковала гражданский автомобиль вблизи села Станислав Херсонского района. В результате удара дроном погиб 40-летний херсонец.