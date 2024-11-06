Російські війська обстріляли Антонівку під Херсоном: поранений чоловік

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Російські війська у середу, 6 листопада, накрили вогнем селище Антонівка Херсонського району. До медичного закладу доставили пораненого мирного жителя

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає RegioNews.

Відомо, що росіяни вдарили по Антонівці близько 11:20. Внаслідок ворожої атаки постраждав 55-річний чоловік.

"Він отримав мінно-вибухову травму та уламкові поранення внаслідок обстрілу рашистів близько години тому. Наразі медики дообстежують постраждалого", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська завдали удару по Херсону. Важке поранення дістав 68-річний чоловік.

Раніше повідомлялося, що вночі 6 листопада окупаційні війська обстріляли селище Зеленівка Херсонського району. Поранення дістали дві жінки.