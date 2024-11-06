Российские войска обстреляли Антоновку под Херсоном: ранен мужчина

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Российские войска в среду, 6 ноября, накрыли огнем поселок Антоновка Херсонского района. В медицинское учреждение доставили раненого мирного жителя

Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко, передает RegioNews.

Известно, что россияне ударили по Антоновке около 11:20. В результате вражеской атаки пострадал 55-летний мужчина.

"Он получил минно-взрывную травму и обломочные ранения в результате обстрела рашистов около часа назад. В настоящее время медики доследуют пострадавшего", – говорится в сообщении.

Напомним, сегодня утром российские войска нанесли удар по Херсону. Тяжелое ранение получил 68-летний мужчина.

Ранее сообщалось, что ночью 6 ноября оккупационные войска обстреляли поселок Зеленовка Херсонского района. Ранения получили две женщины.