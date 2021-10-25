На Херсонщине развернут мобильный госпиталь ГСЧС Украины

Фото: mvs.gov.ua

В Херсонской области на территории Каховской центральной городской больницы имени семьи Панкеевых будет развернут мобильный госпиталь Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел Украины.

"С самого утра 25 октября имущество и оборудование госпиталя пятью грузовиками доставляется на специально подготовленную площадку Каховской центральной городской больницы им. семьи Панкеевых, где будут обеспечены все меры для устойчивого функционирования этого многоцелевого передвижного стационара", - говорится в сообщении.

Госпиталь состоит из 35 палаток и модулей, 24 из которых – палаты для пациентов и блок интенсивной терапии. Он автономен, снабжен электрогенераторами, тепловыми пушками и башнями освещения.

В общем, его развертывание позволит усилить мощности больницы на 120 койко-мест для больных COVID-19.

Напомним, 6 апреля мобильный COVID-госпиталь перевезли из Ивано-Франковской области в Хмельницкую область. В регионе наблюдалась крайне неблагоприятная эпидемическая ситуация.

12 апреля в Хмельницкой области мобильный COVID-госпиталь принял первых пациентов.