На Херсонщине развернут мобильный госпиталь ГСЧС Украины
В Херсонской области на территории Каховской центральной городской больницы имени семьи Панкеевых будет развернут мобильный госпиталь Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям
Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел Украины.
"С самого утра 25 октября имущество и оборудование госпиталя пятью грузовиками доставляется на специально подготовленную площадку Каховской центральной городской больницы им. семьи Панкеевых, где будут обеспечены все меры для устойчивого функционирования этого многоцелевого передвижного стационара", - говорится в сообщении.
Госпиталь состоит из 35 палаток и модулей, 24 из которых – палаты для пациентов и блок интенсивной терапии. Он автономен, снабжен электрогенераторами, тепловыми пушками и башнями освещения.
В общем, его развертывание позволит усилить мощности больницы на 120 койко-мест для больных COVID-19.
Напомним, 6 апреля мобильный COVID-госпиталь перевезли из Ивано-Франковской области в Хмельницкую область. В регионе наблюдалась крайне неблагоприятная эпидемическая ситуация.
12 апреля в Хмельницкой области мобильный COVID-госпиталь принял первых пациентов.