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25 октября 2021, 10:21 81

На Херсонщине развернут мобильный госпиталь ГСЧС Украины

25 октября 2021, 10:21 81
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Фото: mvs.gov.ua
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В Херсонской области на территории Каховской центральной городской больницы имени семьи Панкеевых будет развернут мобильный госпиталь Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел Украины.

"С самого утра 25 октября имущество и оборудование госпиталя пятью грузовиками доставляется на специально подготовленную площадку Каховской центральной городской больницы им. семьи Панкеевых, где будут обеспечены все меры для устойчивого функционирования этого многоцелевого передвижного стационара", - говорится в сообщении.

Госпиталь состоит из 35 палаток и модулей, 24 из которых – палаты для пациентов и блок интенсивной терапии. Он автономен, снабжен электрогенераторами, тепловыми пушками и башнями освещения.

В общем, его развертывание позволит усилить мощности больницы на 120 койко-мест для больных COVID-19.

Напомним, 6 апреля мобильный COVID-госпиталь перевезли из Ивано-Франковской области в Хмельницкую область. В регионе наблюдалась крайне неблагоприятная эпидемическая ситуация.

12 апреля в Хмельницкой области мобильный COVID-госпиталь принял первых пациентов.

госпитализация коронавирус больница Херсонская область ГСЧС

 
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