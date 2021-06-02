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02 июня 2021, 13:09 179

На Херсонщине в ДТП попали пять машин: среди пострадавших шестеро детей

02 июня 2021, 13:09 179
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Фото: Facebook
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В Херсонской области на автодороге "Олешки - Голая Пристань - Скадовск" произошло масштабное ДТП с участием пяти автомобилей. В результате происшествия медицинская помощь была оказана 8 людям, из которых 6 - дети

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Установлено, что 71-летний водитель автомобиля "Volkswagen Passat", совершая маневр поворота налево, не предоставил преимущество в движении автомобилю "Infiniti QX-50". В результате между автомобилями произошло столкновение, после чего "Infiniti" выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилями "Skoda Octavia", "Kia Cerato" и "Mazda CX-5".

В результате дорожно-транспортного происшествия медицинская помощь была оказана 8 лицам, из которых 6 - дети. Самой маленькой девочке нет еще и года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего пострадали двое пассажиров автомобиля "Kia Cerato". Это 8-летний парень, который с травмой головы попал в реанимационное отделение детской областной больницы и его 56-летняя бабушка, которую госпитализировали в больницу с переломом ключицы. Другие участники ДТП получили незначительные ушибы.

Сейчас в медицинских учреждениях с телесными повреждениями находятся взрослая женщина и двое детей. Один ребенок находится в реанимационном отделении в бессознательном состоянии", - добавили в полиции.

В полиции открыли уголовное производство. Каждый из водителей сдал анализы на установление содержания алкоголя в крови.

Напомним, недавно в Одесской области в смертельное ДТП попала многодетная семья.

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