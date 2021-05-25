На Одещині в смертельну ДТП потрапила багатодітна родина
В Одеській області, поблизу села Сичавка, сталася смертельна аварія за участі багатодітної родини
Про це пише RegioNews з посиланням на ТСН.
Зазначається, що одна жінка від отриманих травм померла, її трьох дітей забрала машина швидкої допомоги. У пресслужбі поліції поки що інформацію про інцидент не надають, тому подробиць немає.
Відомо, що долучались робітники ДСНС, які змивали паливо з дороги. Зараз вони чекають, поки слідчі дозволять їм дістати загиблу жінку з авто.
Нагадаємо, нещодавно під Одесою автомобіль впав у річку, внаслідок чого загинули двоє осіб.
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