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25 травня 2021, 18:32 1010

На Одещині в смертельну ДТП потрапила багатодітна родина

25 травня 2021, 18:32 1010
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Фото: Соцмережі
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В Одеській області, поблизу села Сичавка, сталася смертельна аварія за участі багатодітної родини

Про це пише RegioNews з посиланням на ТСН.

Зазначається, що одна жінка від отриманих травм померла, її трьох дітей забрала машина швидкої допомоги. У пресслужбі поліції поки що інформацію про інцидент не надають, тому подробиць немає.

Відомо, що долучались робітники ДСНС, які змивали паливо з дороги. Зараз вони чекають, поки слідчі дозволять їм дістати загиблу жінку з авто.

Нагадаємо, нещодавно під Одесою автомобіль впав у річку, внаслідок чого загинули двоє осіб.

Україна ДТП аварія аварія Одеська область

 
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