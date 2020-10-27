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27 октября 2020, 16:41 5

Убийство Гандзюк: один из фигурантов дела побеждает на выборах в Олешковской ОТГ

27 октября 2020, 16:41 5
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Экс-заместитель главы Херсонской ОГА Евгений Рыщук баллотировался как самовыдвиженец
Экс-заместитель главы Херсонской ОГА Евгений Рыщук баллотировался как самовыдвиженец
Фото: Kherson.life
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Евгений Рыщук, которого подозревают в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк, побеждает на выборах главы Олешковской ОТГ на Херсонщине.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на местное издание Мост.

Бывший заместитель председателя Херсонской ОГА Евгений Рыщук победил среди 9 кандидатов на должность. Интересно, что несколько из них сразу после выборов признали свое поражение.

Справка: Общественные активисты, которые отстаивают справедливое расследование убийства Гандзюк, считают именно Рыщука причастным к нападению на активистку. В частности, отец погибшей Виктор Гандзюк также назвал его одним из заказчиков.

Еще одним доказательством причастности Рыщука стало признание Алексея Левина, который тоже является фигурантом дела. В одном из интервью он сказал, что Рыщук "просил наказать Гандзюк". Он уточнил, что не уверен в том, что Рыщук является соучастником нападения. Однако Левин точно знает, что Гандзюк препятствовала его работе.

Напомним, На Кировоградщине выборы на должность председателя ОТГ выиграл нардеп Лозинский, который ранее сидел за убийство.

Херсон Херсонская ОГА заместитель Екатерина Гандзюк убийство выборы ОТГ
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