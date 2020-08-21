Справа Гандзюк: ДБР перевірить дії працівників СІЗО СБУ щодо побиття Олексія Левіна

Сам Левін стверджує, що з нього "вибивали" покази проти Владислава Мангера

Сам Левін стверджує, що з нього "вибивали" покази проти Владислава Мангера

Фото: скрін відео

Суддя Дніпровського райсуду Києва зобов’язала Державне бюро розслідувань перевірити факти катування та побиття Олексія Левіна у Відділі забезпечення досудового слідства СБУ (так званого СІЗО СБУ).

Відповідну ухвалу оприлюднив у соцмережах адвокат Максим Стригун, повідомляє RegioNews.

За клопотанням адвокатів судом було зафіксовано вказані обставини у журналі судового засідання, викликано швидку медичну допомогу та ухвалою суду зобов’язано прокурорів провести судово-медичне обстеження Левіна О.О. Також, зобов’язано прокурорів і ДБР провести дослідження фактів викладених в заяві Левіна О.О. Крім цього, в подальшому Дніпровським районним судом м. Києва визначено місце утримання обвинувачених у ДУ "Київський слідчий ізолятор"”, – заявив адвокат.

Нагадаємо, що на підготовче засідання Дніпровського райсуду фігуранта справи Гандзюк Олексія Левіна привезли майже без одягу та з синцями на тілі.

Сам Левін заявив, що його побили біля камери перед від’їздом до суду. Також він заявив про постійні катування та тиск з боку працівників СІЗО СБУ.

Нагадаємо, 20 серпня фігурантам справи про вбивство Гандзюк продовжили арешт.