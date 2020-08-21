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21 августа 2020, 18:48 1

Дело Гандзюк: ГБР проверит действия работников СИЗО СБУ относительно избиения Алексея Левина

21 августа 2020, 18:48 1
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Фото: скрин видео
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Судья Днепровского райсуда Киева обязал Государственное бюро расследований проверить факты пыток и избиения Алексея Левина в Отделе обеспечения досудебного следствия СБУ (так называемого СИЗО СБУ).

Соответствующее постановление обнародовал в соцсетях адвокат Максим Стригун, сообщает RegioNews.

По ходатайству адвокатов судом было зафиксировано указанные обстоятельства в журнале судебного заседания, вызвано скорую медицинскую помощь и определением суда обязало прокуроров провести судебно-медицинское обследование Левина А.А. Также, обязано прокуроров и ГБР провести исследование фактов, изложенных в заявлении Левина А.А. Кроме этого, в дальнейшем Днепровским районным судом г. Киева определено место содержания обвиняемых в ГУ "Киевский следственный изолятор", – заявил адвокат.

Напомним, что на подготовительное заседание Днепровского райсуда фигуранта дела Гандзюк Алексея Левина привезли почти без одежды и с синяками на теле.

Сам Левин заявил, что его избили возле камеры перед отъездом в суд. Также он заявил о постоянных пытках и давлении со стороны работников СИЗО СБУ.

Напомним, 20 августа фигурантам дела об убийстве Гандзюк продлили арест.

Екатерина Гандзюк Владислав Мангер Алексей Левин суд СИЗО СБУ побои ГБР
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