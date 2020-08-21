Дело Гандзюк: ГБР проверит действия работников СИЗО СБУ относительно избиения Алексея Левина

Сам Левин утверждает, что из него "выбивали" показания против Владислава Мангера

Сам Левин утверждает, что из него "выбивали" показания против Владислава Мангера

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Судья Днепровского райсуда Киева обязал Государственное бюро расследований проверить факты пыток и избиения Алексея Левина в Отделе обеспечения досудебного следствия СБУ (так называемого СИЗО СБУ).

Соответствующее постановление обнародовал в соцсетях адвокат Максим Стригун, сообщает RegioNews.

По ходатайству адвокатов судом было зафиксировано указанные обстоятельства в журнале судебного заседания, вызвано скорую медицинскую помощь и определением суда обязало прокуроров провести судебно-медицинское обследование Левина А.А. Также, обязано прокуроров и ГБР провести исследование фактов, изложенных в заявлении Левина А.А. Кроме этого, в дальнейшем Днепровским районным судом г. Киева определено место содержания обвиняемых в ГУ "Киевский следственный изолятор", – заявил адвокат.

Напомним, что на подготовительное заседание Днепровского райсуда фигуранта дела Гандзюк Алексея Левина привезли почти без одежды и с синяками на теле.

Сам Левин заявил, что его избили возле камеры перед отъездом в суд. Также он заявил о постоянных пытках и давлении со стороны работников СИЗО СБУ.

Напомним, 20 августа фигурантам дела об убийстве Гандзюк продлили арест.