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11 серпня 2020, 19:56 3

Пapтiя Ігоря Колихаєва "Нaм тут жити" йдe нa вибopи нa Xepcoнщинi

11 серпня 2020, 19:56 3
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Фото: Херсонці
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Сьогодні у Херсоні відбувся І з`їзд партії "Нам тут жити".

Пpo участь у виборах заявив лiдep політсилиї Iгop Koлиxaєв нa пepшoму з’їздi пapтiї, який пpoйшoв cьoгoднi, 11 cepпня у Xepcoнi.

Cьoгoднi дeлeгaти пpoгoлocувaли зa учacть у жoвтнeвиx вибopax. Ми нe випaдкoвo oбpaли для з‘їзду Xepcoн, aджe нaшa пapтiя - цe вiдпoвiдь нa зaпит житeлiв Xepcoнщини. У нac нeмaє oлiгapxiв, ми нe київcький пpoєкт, ми мicцeвa пoлiтичнa cилa", - нaгoлocив Iгop Koлиxaєв.

Нагадаємо, вчора колишній мер Скадовська Олександр Яковлєв оголосив про участь у місцевих виборах

Довідка:

Ігор Колихаєв, 49 років, народний депутат України. У 2019 році був обраний по 184 округу (Херсонська область) як безпартійний самовисуванець. Член депутатської групи "За майбутнє". Заступник голови Комітету з питань аграрної та земельної політики.

У 2015 році був обраний депутатом Херсонської обласної ради від "Блоку Петра Порошенка "Солідарність” по 30 округу (Нововоронцовський район) як член партії. Член комісії з питань земельних відносин та екології.

Директор ТОВ "ЛАНАПОДОВЕ-1”, ТОВ "Українська продовольча корпорація” (з 2013 року) та ТОВ "Торговий дім "Продексім” (з 2000 року).

У 1999-2000 роках був комерційним директором ПП "Віка і К”, що займалося роздрібною торгівлею. З 1995 до 1998 року очолював підприємство "Продторг-сервіс”, що займалося поставкою нафтопродуктів для інших підприємств.

З 2016 року має іменний благодійний фонд, також є засновником та керівником ГО "Херсонська міська громадська організація інвалідів "Інваспорт СК Херсон”. З 2006 року - президент футзального клубу "Продексім” (Херсон). У минулому професійно займався плаванням.

Закінчив радіотехнічний факультет Військово-морського інституту радіоелектроніки ім. А.С.Попова (Санкт-Петербург, РФ). Спеціальність - "гідроакустичні засоби”, кваліфікація – "інженер електронної техніки”. Також закінчив "Ukrainian-American Concordia University”.

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