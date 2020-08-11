Партия Игоря Колыхаева "Нам здесь жить" идет на выборы на Херсонщине

Ее кандидаты будут баллотироваться в советы всех уровней

Ее кандидаты будут баллотироваться в советы всех уровней

Фото: Херсонцы

Сегодня в Херсоне состоялся І съезд партии "Нам здесь жить".

Об участии в выборах заявил лидер политсилы Игорь Колыхаев на первом съезде партии, который прошел сегодня, 11 августа в Херсоне.

Сегодня делегаты проголосовали за участие в октябрьских выборах. Мы не случайно выбрали для съезда Херсон, ведь наша партия - это ответ на запрос жителей Херсонщины. У нас нет олигархов, мы не киевский проект, мы местная политическая сила", - подчеркнул Игорь Колыхаев.

Напомним, вчера бывший мэр Скадовска Александр Яковлев объявил об участии в местных выборах

Справка:

Игорь Колыхаев, 49 лет, народный депутат Украины. В 2019 году был избран по 184 округу (Херсонская область) как беспартийный самовыдвиженец. Член депутатской группы "За будущее". Заместитель председателя Комитета по вопросам аграрной и земельной политики.

В 2015 году был избран депутатом Херсонского областного совета от "Блока Петра Порошенко "Солидарность” по 30 округу (Нововоронцовский район) как член партии. Член комиссии по вопросам земельных отношений и экологии.

Директор ООО "ЛАНАПОДОВЕ-1”, ООО "Украинская продовольственная корпорация” (с 2013 года) и ООО "Торговый дом "Продексим” (с 2000 года).

В 1999-2000 годах был коммерческим директором ЧП "Вика и К”, которое занималось розничной торговлей. С 1995 до 1998 года возглавлял предприятие "Продторг-сервис”, которое занималось поставкой нефтепродуктов для других предприятий.

С 2016 года имеет именной благотворительный фонд, также является учредителем и руководителем ОО "Херсонская городская общественная организация инвалидов "Инваспорт СК Херсон”. С 2006 года - президент футзального клуба "Продексим” (Херсон). В прошлом профессионально занимался плаванием.

Окончил радиотехнический факультет Военно-морского института радиоэлектроники им. А.С.Попова (Санкт-Петербург, РФ). Специальность - "гидроакустические средства”, квалификация – "инженер электронной техники”. Также закончил "Russian-American Concordia University”.