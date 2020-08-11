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11 серпня 2020, 16:08 14

Сергій Притула став кандидатом у мери Києва (НАЖИВО)

11 серпня 2020, 16:08 14
Читайте также на русском языке
Його висунула партія "Голос"
Його висунула партія "Голос"
Фото: Facebook
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на русском языке

Шоумен Сергій Притула балотуватиметься на посаду київського міського голови від партії «Голос».

Про це пише Regionews з посиланням на сторінку партії "Голос" у Facebook.

У ці хвилини відбувається презентація команд "Голосу", які братимуть участь у місцевих виборах. Вже відомо, що на посаду мера Києва балотуватиметься актор і шоумен Сергій Притула.

Притула йде на вибори міського голови Києва

Сергій Притула йде у мери Києва від "Голосу"!

Опубліковано Голос Вівторок, 11 серпня 2020 р.

Сьогодні ж партія "Голос" оголосила про участь у місцевих виборах в Україні.

Про це повідомила глава політичної сили Кіра Рудик на презентації регіональних команд.

Сьогодні вранці відбувся з'їзд партії Голос, на якому ми прийняли рішення, що партія йде на місцеві вибори", - сказала вона.

За словами Рудик, на даний момент у партії 15 кандидатів в мери і 107 команд.

Вони будуть боротися за те, "щоб до влади прийшли чесні люди"

Читайте також: Слоган новий, а грошей немає: в "Голосі" розповіли про підготовку до виборів.

вибори Київ партія мер відео Голос Кандидат Кіра Рудик Сергій Притула
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