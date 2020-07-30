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30 июля 2020, 14:27 4

В Железном Порту нардепа от "Слуги народа" ударили по лицу

30 июля 2020, 14:27 4
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Обстоятельства конфликта выясняются
Обстоятельства конфликта выясняются
Фото: kherson.net.ua
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В курортном селе Железный Порт Херсонской области неизвестный напал на народного депутата Андрея Одарченко и ударил его в лицо.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на OBOZREVATEL .

Как сообщили в отделе коммуникации полиции области, обстоятельства конфликта устанавливаются.

В полицию обратился мужчина, который представился народным депутатом Украины. По его словам, в поселке Железный Порт неизвестный мужчина ударил его по лицу и убежал в неизвестном направлении. В течение часа правоохранители установили личность человека, который нанес удар", – рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что мужчину задерживать по ст. 208 КПК Украины не стали, но открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Позже журналисты УНН уточнили, что пострадавший – именно Андрей Одарченко из фракции "Слуга народа".

Сам народный избранник от Харьковщины не комментирует происходящее и не стал освидетельствоваться в больнице.

Напомним, позавчера в Киеве ограбили нардепа от "Слуги народа" и прокурора из ОГПУ.

Слуга народа полиция драка Херсон нардеп
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