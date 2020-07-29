Не демократія: у КВУ розкритикували праймеріз "Слуг народу"

Комітет виборців прогнозує хвилю фейкових праймеріз по всій Україні

Комітет виборців прогнозує хвилю фейкових праймеріз по всій Україні

Фото: Facebook

Рішення партії "Слуга народу" щодо висунення кандидата в мери Києва не має нічого спільного з демократичною процедурою праймеріз, вважають у Комітеті виборців України.

Про це під час брифінгу заявив глава Комітету виборців України Олексій Кошель, пише RegioNews з посиланням на Прямий.

Що ми отримали в Києві? Ми отримали засідання фракції політичної партії, яка, спираючись на результати соціології та на думку президента, ухвалює рішення про те, кого буде висунуто від партії... Це не внутрішньопартійна демократія, це не демократія взагалі, це скоріше нагадує ЦК КПРС", - зазначив Кошель.

Комітет виборців України передбачає хвилю фейкових праймеріз перед місцевими виборами.

Ми фактично спекулюємо на темі демократичної процедури, яка є ефективною в усьому світі, яку слід упровадити в Україні, ґрунтуючись на законодавстві, на традиціях, а ми зараз її замінюємо фактично обманом українських виборців", - вважає Кошель.

Також Кошель закликав медіа не використовувати визначення "переможець праймеріз "Слуги народу", бо це визначення суперечить самій суті передвиборів.

Як відбуваються "праймеріз" у всьому демократичному світі: голосують або виборці, або члени політичної партії. Наприклад, соціалісти у Франції організовують праймеріз, працюють близько 7-8 тисяч виборчих дільниць, куди приходять громадяни, голосують, праймеріз відбуваються у два тури", - зазначив він.

Нагадаємо, 16 липня Ірина Верещук перемогла у праймеріз серед кандидатів у мери Києва від "Слуги народу".