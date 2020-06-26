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26 червня 2020, 12:10 3

У Вінниці за вимагання мільйона затримали "радника" Зеленського

26 червня 2020, 12:10 3
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Разом з двома спільниками зловмисник погрожував підприємцю фізичним насильством
Разом з двома спільниками зловмисник погрожував підприємцю фізичним насильством
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У Вінниці був затриманий екс-співробітник міліції, який представляючись радником президента України, вимагав у підприємця понад 1,1 млн грн.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу СБУ.

Як з'ясувало слідство, у зловмисника було посвідчення Офісу Президента. У чоловіка також було два спільника, з якими він погрожував комерсанту фізичним насильством і знищенням майна, а також вимагав повернення неіснуючого боргу.

Наголошується, що за цю суму колишній правоохоронець обіцяв не перешкоджати підприємцю у веденні бізнесу. Він також заявляв про зв'язки з чиновниками ОП, а його спільники представилися генералом СБУ і членом антикорупційної громадської організації.

Фігурантів затримали згідно ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України під час одержання усієї суми так званого боргу.

В рамках кримінального провадження щодо ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України планується оголошення фігурантам підозр у скоєнні злочину і обрання запобіжного заходу", - підкреслили в СБУ.

Правоохоронці продовжують слідчо-оперативні дії по встановленню інших осіб, можливо причетних до правопорушення.

Нагадаємо, в Одесі СБУ на хабарі викрито прокурора Військової прокуратури Південного регіону України.

А в Кривому Розі затримали банду, яка заробляла на "вибиванні" неіснуючих боргів у жителів регіону.

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