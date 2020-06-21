Дело Гандзюк: Мангер утверждает, что предупреждал прокуроров о том, что ляжет в больницу

Председатель херсонского облсовета считает дело против него политически мотивированным

Председатель херсонского облсовета считает дело против него политически мотивированным

Владислав Мангер опубликовал обращение на своей странице в Facebook, в котором рассказал, что прокуроры знали о его проблемах с сердцем, пишет RegioNews.

В частности, он рассказал, что прокуроры знали о том, что он планирует лечь в больницу на плановое обследование из-за проблем с сердцем. Прокуратура вроде согласилась передать материалы по делу Мангера только через месяц, но когда председатель Херсонского облсовета приехал в Киев, чтобы подписать протокол, ему вручили ходатайство о взятии под стражу.

Еще до суда успел прочитать в СМИ историю о том, как я "прятался в больнице”. Дело в том, что в начале июня я предупредил прокуроров о том, что собираюсь ложиться в больницу для обследования. У меня, действительно, за последний год появились проблемы с сердцем. Однако прокуроры четко знали: мне нужно лечь в больницу. Перед больничным они попросили меня приехать и подписать протоколы ознакомления, сказав, что в суд дело передадут где-то через месяц. Я приехал в Киев, а там меня ждало ходатайство о взятии под стражу”, – заявил Мангер.

По мнению председателя херсонского облсовета, в деле против него присутствуют политические мотивы, а правосудия в Украине нет.

Это звуковое сообщение я надиктовал на телефон своего адвоката, чтобы файл передали моему пресс-секретарю в том случае, если меня все-таки лишат свободы. Если вы читаете этот текст, значит, правосудия в Украине нет”, – написал Мангер.

Это звуковое сообщение я надиктовал на телефон своего адвоката, чтобы файл передали моему пресс-секретарю в том случае,... Опубликовано Vladislav Manger Суббота, 20 июня 2020 г.

Напомним, что ночью 19 июня Владиславу Мангеру избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 28 июля этого года.

До этого председатель облсовета находился на лечении в кардиологическом диспансере. Правоохранители несколько раз пытались задержать его прямо в здании медучреждения.