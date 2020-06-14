Мангер у реанімації: голові Херсонської облради не вручили примусовий привід до суду

Засідання повинно було відбутися вранці 15 червня

Засідання повинно було відбутися вранці 15 червня

myks.com.ua

Владислав Мангер перебуває у реанімації кардіоцентру Херсона і не може бути доставлений до суду. На засіданні, яке мало відбутися завтра, прокуратура мала клопотати про взяття під варту голови облради без можливості внесення застави.

Про те, що Мангеру не вручили примусовий привід до суду повідомив начальник Херсонського відділу поліції Олександр Говорун, пишуть херсонські журналісти. Про це передає RegioNews.

Ми не можемо виконати ухвалу суду, лікарняний заклад надав нам інформацію, що підозрювана особа знаходиться у відділенні інтенсивної терапії і не може бути транспортована до м. Києва без ризику для здоров'я", – прокоментував Олександр Говорун.

Адвокат Мангера Дмитро Ільченко говорить, що його підзахисний перебуває у важкому стані, однак лікарі дають прогноз на одужання орієнтовно протягом тижня.

Мангер не збирається переховуватись ані від суду, ані від слідства. Як тільки лікар дозволить його транспортування, за умови отримання повістки, він з’явиться до суду і буде брати участь у всіх діях, які є необхідними", – сказав Ільченко.

В цей час біля кардіоцентру зібралися кілька десятків працівників поліції (в тому числі колишнього спецпідрозділу "Беркут"). Такі дії Олександр Говорун пояснив "імовірними ризиками" і дотриманням громадського порядку.

У Мангера в гостях Опубліковано Сергієм Нікітенком Неділя, 14 червня 2020 р.

Активісти руху "Хто замовив Катю Гандзюк” вважають, що лікарняний – це лише привід "відкосити” від судового засідання. Тому сьогодні під КНП "Херсонський обласний кардіологічний центр” проходить мирна акція протесту, про яку в соцмережах повідомила журналістка Євгенія Вірлич.

Поліція намагається застосувати привід до Владислава Мангера. Принаймні так заявив представник поліції. Опубліковано Євгенією Вірлич Неділя, 14 червня 2020 р.

Нагадаємо, 12 червня суддя Печерського суду Києва Ільєва постановила ухвалу про примусовий привід Мангера для розгляду запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. А перед цим Мангер не з’явився до суду посилаючись на операцію доньки.