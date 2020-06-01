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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
01 червня 2020, 10:26 10

У центрі Харкова посеред вулиці виявили мертвих матір і дитину

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01 червня 2020, 10:26 10
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Загиблій дівчинці не було і року
Загиблій дівчинці не було і року

Мати з немовлям виявили мертвими посеред вулиці в престижному кварталі Харкова

Про це пише RegioNews з посиланням на видання Місто Х.

За повідомленнями соцмереж, жінка з дитиною викинулася з вікна 16-го поверху елітного будинку.

Жінка зі всіма добре спілкувалася. Ніякими психологічними розладами не страждала", - відзначили мешканці будинку.

Як повідомили очевидці, інцидент стався вранці сьогодні, 1 червня на вулиці Культури, 22-Ст.

На місці події зараз працює поліція.

Нагадаємо, 30 квітня У Харкові затримали голу жінку, яка з собою в пакеті носила відрізану голову


Харьків самоубивство діти квартира поліція
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