У центрі Харкова посеред вулиці виявили мертвих матір і дитину
Загиблій дівчинці не було і року
Загиблій дівчинці не було і року
Мати з немовлям виявили мертвими посеред вулиці в престижному кварталі Харкова
Про це пише RegioNews з посиланням на видання Місто Х.
За повідомленнями соцмереж, жінка з дитиною викинулася з вікна 16-го поверху елітного будинку.
Жінка зі всіма добре спілкувалася. Ніякими психологічними розладами не страждала", - відзначили мешканці будинку.
Як повідомили очевидці, інцидент стався вранці сьогодні, 1 червня на вулиці Культури, 22-Ст.
На місці події зараз працює поліція.
Нагадаємо, 30 квітня У Харкові затримали голу жінку, яка з собою в пакеті носила відрізану голову
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