У центрі Харкова посеред вулиці виявили мертвих матір і дитину

Загиблій дівчинці не було і року

Загиблій дівчинці не було і року

Мати з немовлям виявили мертвими посеред вулиці в престижному кварталі Харкова

Про це пише RegioNews з посиланням на видання Місто Х. За повідомленнями соцмереж, жінка з дитиною викинулася з вікна 16-го поверху елітного будинку. Жінка зі всіма добре спілкувалася. Ніякими психологічними розладами не страждала", - відзначили мешканці будинку. Як повідомили очевидці, інцидент стався вранці сьогодні, 1 червня на вулиці Культури, 22-Ст. На місці події зараз працює поліція. Нагадаємо, 30 квітня У Харкові затримали голу жінку, яка з собою в пакеті носила відрізану голову

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