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30 березня 2020, 14:05 2

На Чернігівщині через COVID-19 ґвалтівника дитини випустили із СІЗО

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30 березня 2020, 14:05 2
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Через епідемію коронавірусу в Україні 27 березня Козелецький районний суд Чернігівської області випустив із СІЗО 72-річного чоловіка, якого звинувачують у зґвалтуванні малолітньої дитини
Фото: Pixabay
Через епідемію коронавірусу в Україні 27 березня Козелецький районний суд Чернігівської області випустив із СІЗО 72-річного чоловіка, якого звинувачують у зґвалтуванні малолітньої дитини

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на "Главком”.

Нагадаємо, що 15 квітня 2019 року 72-річний мешканець Боярки Київської області приїхав до свого дачного будинку у селі Лихачів Носівського району Чернігівської області. Там пенсіонер розпивав алкоголь, а потім почав чіплятися до своєї малолітньої родички.

Правоохоронці підозрювали чоловіка у розбещенні неповнолітньої, але згодом перекваліфікували статтю на зґвалтування.

19 березня 2020 року адвокат обвинуваченого подав до суду клопотання про зміну своєму підзахисному запобіжного заходу з тримання під вартою на домашній арешт. Аргументував це тим, що чоловік через свій літній вік та супутні хронічні хвороби знаходиться у зоні ризику та може інфікуватися COVID-19. Тому для нього зараз найкраще перебувати під домашнім арештом на самоізоляції. Представник потерпілої дівчинки проти цього не заперечував, а от прокурор дотримувався іншої точки зору. Зрештою суд задовольнив клопотання адвоката.

"Враховуючи встановлену судом нову обставину, поширення коронавірусу COVID-19, беручи до уваги той факт, що обвинувачений є особою похилого віку і перебуває в групі ризику, зважаючи на те, що людина, її життя і здоров`я визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю, особливо враховуючи думку законного представника малолітньої потерпілої, суд вважає, що такий запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту забезпечить дотримання обвинуваченим процесуальних обов`язків”, - йдеться в ухвалі суду.

Як писали RegioNews раніше, через неправдиву інформацію про своє інфікування COVID-19 мешканка Ніжина відповість перед законом. 38-річна жінка переконувала медиків, що коронавірусом інфікувалася у поїздці в Італію. Але правоохоронці з’ясували, що жінка не лише не виїжджала з України, але й не має закордонного паспорту.


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