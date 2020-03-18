Херсонский облсовет выделил 22 млн грн на приобретение аппаратов ИВЛ
Соответствующее решение принято 18 марта, в ходе внеочередной ХХХІІІ сессии, сообщает RegioNews со ссылкой на Мост.
За счет этих средств планируется приобрести 18 аппаратов искусственной вентиляции легких и спецкостюмы для врачей.
По информации директора Департамента охраны здоровья'я облгосадминистрации Виктора Короленко, уже завтра вечером быстрые тесты на выявление вируса будут завезены в областную больницу.
Также уже сегодня в область привезено более 25 тыс. медицинских масок, которые будут розданы по больницам.
Экстренная медицинская помощь работает в круглосуточном режиме. В то же время, директор Департамента охраны здоровья'я призвал жителей города и области не спекулировать на этой ситуации и не вызывать "скорую" для "проверок" и забавы, поскольку один выезд специализированной бригады стоит 7 тыс. грн. В случае таких случаев на лиц будут налагаться немалые штрафы.
Ранее собщалось, что Херсоне выделят 13 млн грн на борьбу с коронавирусом.
Напомним, что в Херсоне мужчина обманул медиков, что больной коронавирусом, чтобы к нему домой приехала "скорая".
Так, в церквях Херсонщины советуют пришожанам не прикладываться к иконам и не обниматься.
Напомним, что херсонцы возмущены бездействием городских властей в условиях карантина.
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