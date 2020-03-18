Херсонский облсовет выделил 22 млн грн на приобретение аппаратов ИВЛ

На внеочередной сессии Херсонского облсовета депутаты утвердили выделение 22 млн грн на борьбу с коронавирусом

Фото: Мост

На внеочередной сессии Херсонского облсовета депутаты утвердили выделение 22 млн грн на борьбу с коронавирусом

Соответствующее решение принято 18 марта, в ходе внеочередной ХХХІІІ сессии, сообщает RegioNews со ссылкой на Мост.

За счет этих средств планируется приобрести 18 аппаратов искусственной вентиляции легких и спецкостюмы для врачей.

По информации директора Департамента охраны здоровья'я облгосадминистрации Виктора Короленко, уже завтра вечером быстрые тесты на выявление вируса будут завезены в областную больницу.

Также уже сегодня в область привезено более 25 тыс. медицинских масок, которые будут розданы по больницам.

Экстренная медицинская помощь работает в круглосуточном режиме. В то же время, директор Департамента охраны здоровья'я призвал жителей города и области не спекулировать на этой ситуации и не вызывать "скорую" для "проверок" и забавы, поскольку один выезд специализированной бригады стоит 7 тыс. грн. В случае таких случаев на лиц будут налагаться немалые штрафы.

Ранее собщалось, что Херсоне выделят 13 млн грн на борьбу с коронавирусом.

Напомним, что в Херсоне мужчина обманул медиков, что больной коронавирусом, чтобы к нему домой приехала "скорая".

Так, в церквях Херсонщины советуют пришожанам не прикладываться к иконам и не обниматься.

Напомним, что херсонцы возмущены бездействием городских властей в условиях карантина.