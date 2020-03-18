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18 марта 2020, 11:11

В Херсонской ОГА новый депутат

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18 марта 2020, 11:11
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Заместитель главы Херсонской ОГА Вадим Чабан стал депутатом облсовета
Фото: Мост
Заместитель главы Херсонской ОГА Вадим Чабан стал депутатом облсовета

Об этом перед началом сессии заявил глава облсовета, сообщает RegioNews со ссылкой на Мост.

Решение об избрании Чабана, вместо выбывшего Игоря Колыхаева, областная избирательная комиссия приняла 6 марта.

Отмечаетс, что по Закону, следующим депутатом должен стать Сергей Карпеченко. На момент проведения выборов он был заместителем начальника Горностаевской налоговой. Но в 2015 году он стал депутатом райсовета, и вскоре коллеги избрали его своим главой. Работает главой райсовета он до сих пор.

Ранее сообщалось, что кандидата в мэры Херсона от "Слуги народа" выберут по предложениям горожан.


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