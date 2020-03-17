Кандидата на мера Херсона від "Слуги народу" оберуть за пропозиціями городян

Кандидата на мера Херсона від партії "Слуга народу" оберуть шляхом публічного висунення

Кандидата на мера Херсона від партії "Слуга народу" оберуть шляхом публічного висунення

Про це повідомив народний депутат Олександр Дубінський, передає RegioNews з посиланням на Interfax-Україна.

Нардеп запропонував херсонцям висунути свого кандидата на місцевих виборах через сайт zekomandaregion.kherson.ua, який розпочав роботу у вівторок, 17 березня.

Окрім того, за допомогою цієї платформи люди зможуть запропонувати кандидатів до місцевих рад різних рівнів.

"Ми хочемо, щоб саме громади пропонували тих людей, яких вони хочуть бачити головами ОТГ, головами міст і депутатами обласних, районних і сільських громад", - пояснив депутат.

Він додав, що кандидати пройдуть перевірку на детекторі брехні.

"Ми будемо готові, якщо до нас приєднається якомога більше людей до самої нашої команди. Я думаю, що найближчим часом ми представимо виборчий штаб уже в Херсонській області, проїдемо найбільшими містами, поговоримо з людьми, послухаємо про їхні проблеми, їх пропозиції, і відбудовуватимемо партійну структуру вже на місцях, що є, я думаю, запорукою перемоги на цих місцевих виборах разом із людьми", - резюмував Дубінський.