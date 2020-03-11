Я за эту должность не держался - уволенный за организацию "откровенных танцев" чиновник Херсонской ОГА
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Мой Херсон.
Стоит отметить, что ранее появилась информация якобы Клюцевский намерен восстанавливаться в должности и сотрудничать с Государственным бюро расследований и предоставить показания правоохранителям о незаконных распоряжениях главы обладминистрации Юрия Гусева.
Однако в комментариях местным СМИ чиновник опроверг эту информацию.
"Я никогда за эту должность не держался. Если бы я намеревался подавать иск в суд, то не подписывал бы заявление по согласию сторон, а ушел в отпуск на 80 дней, чтобы в дальнейшем затягивать этот процесс. Я уже получил на руки трудовую книжку и наоборот хочу не препятствовать, а помочь главе ОГА в решении этой неприятной ситуации”, – заявил Клюцевский.
Напомним, об уходе Владимира Клюцевского с должности руководителя аппарата ОГА заявил Юрий Гусев во время селекторного совещания. Предшествовало такому решению служебное расследование после скандала с выступлением группы "Степ" 6 марта в сессионном зале облсовета.
- 13:39 11 марта Из-за коронавируса могуть закрыть пункты пропуска на границе
- 13:11 11 марта Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
- 12:57 11 марта Киевводоканал лидирует среди загрязнителей воды в стране
- 12:52 11 марта Рада усовершенствовала процедуру увольнения Кабмина
- 12:49 11 марта ЕС выделит 25 млрд евро, чтобы побороть экономические последствия коронавируса
- 12:45 11 марта В Кировоградской области перед судом предстанет вандал
- 11:45 11 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 18:02 07 марта Гончарук записал видеообращение к украинцам и улетел на отдых
- 15:50 08 марта Только в одной стране Евросоюза нет больных коронавирусом
- 16:45 08 марта Нашлась страна, которая примет пассажиров многострадального лайнера
- 13:11 11 марта Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
- 12:37 08 марта Украинцы летели вместе с больной коронавирусом молдованкой