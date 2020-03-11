Я за эту должность не держался - уволенный за организацию "откровенных танцев" чиновник Херсонской ОГА

Руководитель аппарата Херсонской ОГА Владимир Клюцевский заявил, что подписал заявление на увольнение и не планирует восстанавливаться в должности

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Руководитель аппарата Херсонской ОГА Владимир Клюцевский заявил, что подписал заявление на увольнение и не планирует восстанавливаться в должности

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Мой Херсон.

Стоит отметить, что ранее появилась информация якобы Клюцевский намерен восстанавливаться в должности и сотрудничать с Государственным бюро расследований и предоставить показания правоохранителям о незаконных распоряжениях главы обладминистрации Юрия Гусева.

Однако в комментариях местным СМИ чиновник опроверг эту информацию.

"Я никогда за эту должность не держался. Если бы я намеревался подавать иск в суд, то не подписывал бы заявление по согласию сторон, а ушел в отпуск на 80 дней, чтобы в дальнейшем затягивать этот процесс. Я уже получил на руки трудовую книжку и наоборот хочу не препятствовать, а помочь главе ОГА в решении этой неприятной ситуации”, – заявил Клюцевский.

Напомним, об уходе Владимира Клюцевского с должности руководителя аппарата ОГА заявил Юрий Гусев во время селекторного совещания. Предшествовало такому решению служебное расследование после скандала с выступлением группы "Степ" 6 марта в сессионном зале облсовета.