Харків під атакою російських дронів: під ударом опинилися два райони міста
Зранку 23 листопада російські війська завдали удару реактивним дроном по Індустріальному району Харкова. Згодом ворог повторно атакував цей район
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає RegioNews.
Унаслідок удару по житловому будинку пошкоджено близько двох десятків вікон, а також кілька автомобілів, припаркованих у дворі.
Також зафіксовано влучання ворожого безпілотника у багатоповерховий будинок у Шевченківському районі міста.
За попередньою інформацією, постраждалих немає. Наслідки ворожих атак уточнюються.
Нагадаємо, протягом минулого тижня російські війська атакували 20 регіонів України, застосувавши близько 2700 ударних безпілотників, майже 1460 керованих авіабомб і 165 ракет різних типів.
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