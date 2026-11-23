Харьков под атакой российских дронов: под ударом оказались два района города
Утром 23 ноября российские войска нанесли удар реактивным дроном по Индустриальному району Харькова. Впоследствии враг повторно атаковал этот район
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews.
В результате удара по жилому дому повреждено около двух десятков окон, а также несколько автомобилей, припаркованных во дворе.
Также зафиксировано попадание вражеского беспилотника в многоэтажное здание в Шевченковском районе города.
По предварительной информации, пострадавших нет. Последствия вражеских атак уточняются.
Напомним, в течение прошлой недели российские войска атаковали 20 регионов Украины, применив около 2700 ударных беспилотников, почти 1460 управляемых авиабомб и 165 ракет разных типов.
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