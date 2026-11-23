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Утром 23 ноября российские войска нанесли удар реактивным дроном по Индустриальному району Харькова. Впоследствии враг повторно атаковал этот район

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews.

В результате удара по жилому дому повреждено около двух десятков окон, а также несколько автомобилей, припаркованных во дворе.

Также зафиксировано попадание вражеского беспилотника в многоэтажное здание в Шевченковском районе города.

По предварительной информации, пострадавших нет. Последствия вражеских атак уточняются.

Напомним, в течение прошлой недели российские войска атаковали 20 регионов Украины, применив около 2700 ударных беспилотников, почти 1460 управляемых авиабомб и 165 ракет разных типов.