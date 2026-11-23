Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Протягом минулої доби Сили оборони знищили 2471 загарбника, пʼять танків, 18 бронемашин, 70 артилерійських систем, три РСЗВ, один засіб ППО, а також 651 одиницю автомобільної техніки ворога.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 23.11.26 орієнтовно склали:

Нагадаємо, протягом 20 листопада та в ніч проти 21 листопада Сили оборони України уразили склад боєприпасів, два пункти управління російських військ та автомобільний міст через Сіверський Донець.