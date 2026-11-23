На Дніпропетровщині через атаки дронів пошкоджені будинки та інфраструктура: є постраждалі
У ніч на 23 листопада російські війська понад 10 разів атакували безпілотниками два райони Дніпропетровської області
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
У Дніпрі внаслідок атаки пошкоджена транспортна інфраструктура. Поранення дістали жінки віком 27 та 59 років. Обох госпіталізували у стані середньої тяжкості.
У Сурсько-Литовській громаді Дніпровського району пошкоджений приватний будинок. Також виникла пожежа.
На Нікопольщині російські війська атакували Нікополь, Червоногригорівську та Марганецьку громади. Пошкоджені заклад освіти, багатоквартирний будинок та інфраструктура.
Нагадаємо, вранці 22 листопада у Новослобідській громаді на Сумщині внаслідок вибуху ворожого безпілотника загинув 14-річний підліток.