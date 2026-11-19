Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби російські війська обстріляли вісім населених пунктів Харківської області. Унаслідок ворожих атак постраждали 23 людини, серед них 11-річний хлопчик

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, найбільше постраждалих у Златополі – там поранення отримали 12 людей, зокрема дитина. Ще одна людина зазнала гострої реакції на стрес.

У Чугуєві поранено 57-річного чоловіка, ще шестеро жінок отримали гостру реакцію на стрес. У селі Клугино-Башкирівка Чугуївської громади постраждала 42-річна жінка.

У Великому Бурлуці поранення отримала 71-річна жінка, а в Шевченковому 75-річна місцева жителька зазнала гострої реакції на стрес.

Крім того, у Лозовій через вибух невідомого пристрою поранення отримав 73-річний чоловік. Медики також надали допомогу 60-річному чоловікові, який постраждав 17 листопада в селі Плоске Великобурлуцької громади.

За даними ОВА, російські війська застосували по області одну керовану авіабомбу, 16 безпілотників типу "Герань-2", один FPV-дрон та дев’ять БпЛА, тип яких встановлюється.

Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура:

Богодухівський район: приватний будинок і дві господарчі споруди в Золочеві.

приватний будинок і дві господарчі споруди в Золочеві. Куп’янський район: сім приватних будинків і три магазини в Шевченковому.

сім приватних будинків і три магазини в Шевченковому. Ізюмський район: приватний будинок, літня кухня та господарча споруда в Пісках-Радьківських.

приватний будинок, літня кухня та господарча споруда в Пісках-Радьківських. Лозівський район: у Златополі пошкоджено 20 торговельних павільйонів, три магазини, готель, будівлю, автомобіль та банк.

у Златополі пошкоджено 20 торговельних павільйонів, три магазини, готель, будівлю, автомобіль та банк. Чугуївський район: у Малинівці пошкоджено складську будівлю й автомобіль. У Чугуєві – цивільне підприємство, багатоквартирний будинок, відділення пошти та автомобіль.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині 18 листопада внаслідок російських обстрілів постраждали шестеро людей. Протягом дня російські війська понад 20 разів атакували чотири райони області безпілотниками, артилерією та ракетами.