Росіяни атакували Київщину дронами: четверо постраждалих, серед них дитина
Протягом доби російські безпілотники атакували Київську область. Пошкодження зафіксовані у двох районах
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Київську ОВА.
У Вишгородському районі внаслідок ударів пошкоджені 29 приватних будинків, 19 транспортних засобів, два виробничо-складські приміщення та об'єкт енергетичної інфраструктури.
Постраждали четверо людей, серед них дитина. Усім надали необхідну меддопомогу.
У Фастівському районі пошкоджено одне приватне домоволодіння.
На місцях атак продовжують працювати відповідні служби.
Нагадаємо, на Одещині внаслідок масованої атаки РФ у ніч на 19 листопада пошкоджені промислові та енергетичні об'єкти.
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