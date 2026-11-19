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Протягом доби російські безпілотники атакували Київську область. Пошкодження зафіксовані у двох районах

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Київську ОВА.

У Вишгородському районі внаслідок ударів пошкоджені 29 приватних будинків, 19 транспортних засобів, два виробничо-складські приміщення та об'єкт енергетичної інфраструктури.

Постраждали четверо людей, серед них дитина. Усім надали необхідну меддопомогу.

У Фастівському районі пошкоджено одне приватне домоволодіння.

На місцях атак продовжують працювати відповідні служби.

Нагадаємо, на Одещині внаслідок масованої атаки РФ у ніч на 19 листопада пошкоджені промислові та енергетичні об'єкти.