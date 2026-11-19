Фото: "Думка"

В четверг, 19 ноября, российские войска нанесли удар по жилому дому в Изюме Харьковской области

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

Предварительно, в результате атаки пострадали два человека. Под завалами могут находиться жильцы.

В результате удара разрушен один из подъездов дома.

Также из-за атаки загорелась квартира на пятом этаже дома напротив.

На месте работают экстренные службы, которые ликвидируют последствия обстрелов и проверяют информацию о возможных людях под завалами.

Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска обстреляли восемь населенных пунктов Харьковской области. В результате вражеских атак пострадали 23 человека, среди них 11-летний мальчик.