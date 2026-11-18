Прикордонники "рознесли на шмаття" російську "бандероль"
Українські військові на Сумщині на Харківщині лише за останню добу знищили 81 повітряну ціль ворога. Зокрема, "бандероль" росіян
Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.
Зазначається, що прикордонники 5 прикордонного загону ліквідували "бандероль", а також 29 російських безпілотників. Зокрема, безпілотники типу "молнія" та "ждуни". Серед них також були дрони на оптоволокні.
Бійці бригади "Сталевий кордон" знищили ще 46 ворожих безпілотників. Також на Харківщині прикордонники 4 прикордонного загону знешкодили ще 5 FPV-дронів.
Нагадаємо, у понеділок, 16 листопада, окупаційна влада Криму заявила про удар по Кримському мосту. Через це рух транспорту переправою тимчасово обмежили. Це спричинило затримки пасажирських потягів, які сполучають Росію з окупованим півостровом. У ніч на 17 листопада Кримський міст знову зазнав атаки.