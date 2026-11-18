Фото: ДПСУ

Українські військові на Сумщині на Харківщині лише за останню добу знищили 81 повітряну ціль ворога. Зокрема, "бандероль" росіян

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

Зазначається, що прикордонники 5 прикордонного загону ліквідували "бандероль", а також 29 російських безпілотників. Зокрема, безпілотники типу "молнія" та "ждуни". Серед них також були дрони на оптоволокні.

Бійці бригади "Сталевий кордон" знищили ще 46 ворожих безпілотників. Також на Харківщині прикордонники 4 прикордонного загону знешкодили ще 5 FPV-дронів.

Нагадаємо, у понеділок, 16 листопада, окупаційна влада Криму заявила про удар по Кримському мосту. Через це рух транспорту переправою тимчасово обмежили. Це спричинило затримки пасажирських потягів, які сполучають Росію з окупованим півостровом. У ніч на 17 листопада Кримський міст знову зазнав атаки.