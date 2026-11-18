Фото: Госпогранслужба

Украинские военные в Сумской области на Харьковщине только за последние сутки уничтожили 81 воздушную цель врага. В частности, "бандероль" россиян

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews .

Отмечается, что пограничники пяти пограничных отрядов ликвидировали "бандероль", а также 29 российских беспилотников. В частности, беспилотники типа "молния" и "ждуны". Среди них также были дроны на оптоволокне.

Бойцы бригады "Сталевий кордон" уничтожили еще 46 вражеских беспилотников. Также на Харьковщине пограничники 4 пограничного отряда обезвредили еще 5 FPV-дронов.

Напомним, в понедельник, 16 ноября, оккупационные власти Крыма заявили об ударе по Крымскому мосту. Поэтому движение транспорта переправой временно ограничили. Это повлекло задержки пассажирских поездов, соединяющих Россию с оккупированным полуостровом. В ночь на 17 ноября Крымский мост снова подвергся атаке.