Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

58-річна жителька отримала дзвінок від незнайомців, які представились співробітниками банку та повідомили про нібито підозрілі операції з її рахунком. Згодом їй написали у Telegram. Жінку переконували, що на її ім’я відкрито кредити, а наявні готівкові кошти необхідно перевірити, аби встановити їх походження та переконатися, що вони не пов’язані з незаконними операціями.

В результаті аферисти запевнили її, що потрібно передати для перевірки інкасаторам. Згодом співрозмовники узгодили місце зустрічі та кодове слово, за яким потрібно було передати готівку. Жінка довірилась та передала незнайомцю 4 800 доларів. Лише згодом вона зрозуміла, що її обманули, бо гроші їй так і не повернули.

Нагадаємо, що правоохоронці попередили українців про нову схему аферистів. Шахраї намагаються змусити виманили в людей персональні дані за допомогою фейкових рахунків.