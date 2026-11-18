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Російські війська втретє за 18 листопада атакували історичний центр Одеси

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

Внаслідок останнього удару загинула одна людина, ще двоє дістали поранення.

Раніше повідомлялося про трьох загиблих у середмісті. Внаслідок атак пошкоджені житлові будинки, кафе, магазини та автомобілі.

Загалом від ранкових ударів постраждали 13 людей, з яких четверо загинули.

Інформація про наслідки російських атак уточнюється.

Нагадаємо, кількість постраждалих унаслідок російського удару по ринку у Златополі Харківської області зросла до 12 людей.