Фото: Національна поліція

У Львові затримали молодих хлопців. Раніше вони жорстоко побили чоловіка

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Інцидент стався на початку жовтня, увечері на вулиці Шолом Алейхема у Львові. Двоє хлопців спровокували конфілкт з 31-річним чоловіком. Згодом вони погрожували йому пневматичним пістолетом та побили його. Чоловік отримав синці та забої.

Зловмисників затримали. Ними виявились місцеві жителі 19 та 20 років. Тепер їм загрожує ув'язнення на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, в Харкові чоловік на зупинці громадського транспорту напав на військових ТЦК. Це сталось, коли до нього підійшли, щоб перевірити документи. Троє працівників отримали різані рани – долоні, щоки, скроні, ключиці. Інцидент зафіксувала камера вуличного спостереження.