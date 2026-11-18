Фото: Національна поліція

На Буковині жінка стала жертвою аферистів. Шахраї зламали акаунт її колишнього чоловіка в соцмережі

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

54-річна місцева жителька звернулась до поліції. Вона розповіла, що отримала повідомлення від колишнього чоловіка з проханням позичити гроші. Вона перерахувала на вказані реквізити 20 тисяч гривень. В результаті виявилось, що аферисти зламали його сторінку.

"Якщо ви отримали подібне повідомлення, не поспішайте надсилати кошти, натомість обов’язково переконайтесь у правдивості інформації", - закликають правоохоронці.

Нагадаємо, що правоохоронці попередили українців про нову схему аферистів. Шахраї намагаються змусити виманили в людей персональні дані за допомогою фейкових рахунків.