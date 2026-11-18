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У четвер, 19 листопада, в Україні будуть діяти графіки відключення світла. Причина - наслідки російських атак

Про це повідомляє Укренерго, передає RegioNews.

19 листопада в частині регіонів України діятимуть такі обмеження електроенергії:

• для промисловості — графіки обмеження потужності;



• для всіх категорій споживачів — графіки погодинних відключень (від 0.5 до 3 черг).

"Енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене обладнання та мережі, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців. Актуальні графіки відключень перевіряйте на офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу", - кажуть в Укренерго.

Нагадаємо, раніше після чергової атаки росіян в Україні стався масовий блекаут. Особливо складну ситуацію фіксували у Дніпрі, Харкові, Полтаві та Запоріжжі.