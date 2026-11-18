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На Волині жінку викликали до суду через "неналежне виховання сина". З'ясувалось, дитина показала нецензурний жест правоохоронцям

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Інцидент стався в одній з маршруток у Ковелі. Неповнолітній хлопець показав через вікно середній палець правоохоронцям. В результаті на його матір склали протокол через "неналежне виконання батьківських обов'язків.

Проте суд вирішив, що провину жінку не довели. У школі характеризували хлопчика добре, а також вказували, що батьки завжди приходять на батьківські збори. В результаті суд просто закрив справу.

Нагадаємо, раніше на Тернопільщині поліцейські встановили учасниць відео, на якому троє неповнолітніх дівчат танцюють під російськомовну музику поблизу Алеї Героїв у центрі Монастириськ.