На Волині дитина показала середній палець поліцейським: матір викликали до суду
На Волині жінку викликали до суду через "неналежне виховання сина". З'ясувалось, дитина показала нецензурний жест правоохоронцям
Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.
Інцидент стався в одній з маршруток у Ковелі. Неповнолітній хлопець показав через вікно середній палець правоохоронцям. В результаті на його матір склали протокол через "неналежне виконання батьківських обов'язків.
Проте суд вирішив, що провину жінку не довели. У школі характеризували хлопчика добре, а також вказували, що батьки завжди приходять на батьківські збори. В результаті суд просто закрив справу.
Нагадаємо, раніше на Тернопільщині поліцейські встановили учасниць відео, на якому троє неповнолітніх дівчат танцюють під російськомовну музику поблизу Алеї Героїв у центрі Монастириськ.