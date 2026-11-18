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У Голосіївському, Печерському та Шевченківському районах Києва частина споживачів залишилася без опалення через пошкодження тепломережі на вулиці Великій Васильківській. Комунальники проводять аварійний ремонт. Відновити теплопостачання планують до 14:00 19 листопада

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація, передає RegioNews.

Пошкодження теплової мережі ліквідовують фахівці комунального підприємства "Київтеплоенерго". На час ремонтних робіт подачу тепла призупинили для частини споживачів трьох районів столиці.

Зокрема, без опалення тимчасово залишилися будинки на таких вулицях:

Антоновича;

Басейній;

Архітектора Городецького;

Великій Васильківській;

Гетьмана Павла Скоропадського;

Євгена Чикаленка;

Лютеранській;

Малій Житомирській;

Мечникова;

Михайлівській;

Прорізній;

Саксаганського;

Хрещатику;

Шота Руставелі.

Аварійні роботи тривають цілодобово. За потреби "Київтеплоенерго" залучає додаткові ремонтні бригади.

За попередньою інформацією, вночі комунальники планують замінити пошкоджену ділянку трубопроводу. Після цього мають відновити циркуляцію теплоносія в системі.

У КМДА також зазначили, що централізований теплоенергетичний комплекс Києва вже повністю розгорнув роботу. Водночас у столиці продовжують усувати окремі аварії на теплових мережах. Загалом у цілодобовому режимі працюють близько 40 бригад "Київтеплоенерго".

Нагадаємо, що унаслідок російської атаки на Київ у ніч на 17 листопада зафіксовано пошкодження інфраструктури та пожежі в Голосіївському, Деснянському, Дніпровському й Оболонському районах.