Фото: ДСНС

На Дніпропетровщині 18 листопада внаслідок російських обстрілів постраждали шестеро людей. Протягом дня російські війська понад 20 разів атакували чотири райони області безпілотниками, артилерією та ракетами

Про це повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації, передає RegioNews.

Найбільше постраждалих — у Павлограді. Там внаслідок обстрілу пошкоджені приватні будинки, господарські споруди та складські приміщення. Поранень дістали п'ятеро людей. Вони лікуватимуться амбулаторно.

На Нікопольщині російські війська атакували районний центр, Марганецьку та Покровську громади. Внаслідок ударів понівечені підприємство та приватні оселі.

Також під ворожим ударом опинилася Губиниська громада Самарівського району. Росіяни атакували аграрне підприємство. Поранення дістала 50-річна жінка. У стані середньої тяжкості її доправили до лікарні.

Крім того, у Покровській громаді Синельниківського району внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок.

Нагадаємо, що увечері 18 листопада російські війська атакували безпілотниками місто Чугуїв на Харківщині. Два дрони влучили в дев'ятиповерховий житловий будинок, частково зруйнувавши його конструкції та сходову клітину між шостим і сьомим поверхами.