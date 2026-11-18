Ціни на пальне продовжують падати: як змінились цінники на АЗС
В Україні ціни на пальне лишаються нестабільними. Тепер вартість почала падати
Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.
Станом на 18 листопада середні ціни на АЗС в Україні такі:
- бензин А-95 преміум – 91,59 гривні за літр (-0,01);
- бензин А-95 – 87,90 гривні за літр (-0,02 гривні);
- бензин А-92 – 84,44 гривні за літр (-0,15 гривні);
- дизпальне – 101,00 гривні за літр (-0,42 гривні);
- автогаз – 62,37 гривні за літр (+0,15 гривні).
Нагадаємо, раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповідав про те, що найближчим часом в Україні буде дорожчати пальне, і пояснював, чому це відбувається.
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