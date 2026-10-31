Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій легковика збив двох пішоходів, коли вони переходили дорогу пішохідним переходом.

Внаслідок аварії травмувалися 52-річна жінка та 62-річний чоловік. Обох доправили до лікарні, де чоловік помер від отриманих травм.

Перевірка показала, що 74-річний водій був тверезий.

Поліція встановлює обставини події.

Нагадаємо, нна Хмельниччині автомобіль із трьома дітьми знайшли в річці. Поліція встановлює обставини та причини трагедії.