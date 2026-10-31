На Одещині водій легковика збив двох пішоходів на переході: чоловік помер у лікарні
ДТП сталася вдень 31 жовтня в селищі Овідіополь Одеського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Водій легковика збив двох пішоходів, коли вони переходили дорогу пішохідним переходом.
Внаслідок аварії травмувалися 52-річна жінка та 62-річний чоловік. Обох доправили до лікарні, де чоловік помер від отриманих травм.
Перевірка показала, що 74-річний водій був тверезий.
Поліція встановлює обставини події.
Нагадаємо, нна Хмельниччині автомобіль із трьома дітьми знайшли в річці. Поліція встановлює обставини та причини трагедії.
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