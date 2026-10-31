Фото: поліція

ДТП сталася близько 22:00 у селі Петро-Свистунове Запорізького району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

17-річний водій авто "ВАЗ" на повороті ліворуч не впорався з керуванням. Машина зіткнулася з бетонним блоком, виїхала за межі дороги та врізалася в дерево.

Внаслідок аварії травмувалися водій і троє його пасажирів віком від 14 до 17 років. Усіх чотирьох госпіталізували.

Поліція відкрила кримінальне провадження. Причини та обставини ДТП встановлюють.

Нагадаємо, нна Хмельниччині автомобіль із трьома дітьми знайшли в річці. Поліція встановлює обставини та причини трагедії.