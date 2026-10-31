На Запоріжжі автомобіль із підлітками врізався в бетонний блок і дерево: четверо постраждалих
ДТП сталася близько 22:00 у селі Петро-Свистунове Запорізького району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
17-річний водій авто "ВАЗ" на повороті ліворуч не впорався з керуванням. Машина зіткнулася з бетонним блоком, виїхала за межі дороги та врізалася в дерево.
Внаслідок аварії травмувалися водій і троє його пасажирів віком від 14 до 17 років. Усіх чотирьох госпіталізували.
Поліція відкрила кримінальне провадження. Причини та обставини ДТП встановлюють.
Нагадаємо, нна Хмельниччині автомобіль із трьома дітьми знайшли в річці. Поліція встановлює обставини та причини трагедії.
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
Найстаршому – 94, наймолодшому – трохи більше року: Лубінець розповів про врятованих людей
31 жовтня 2026, 16:31У Дніпрі чоловік відкрив стрілянину по автомобілю з людьми
31 жовтня 2026, 15:57Евакуйовані з Олешків уже перетнули кордон України на Чернігівщині, – Зеленський
31 жовтня 2026, 15:14На місці зустрічі евакуйованих з Олешків розгорнули гуманітарний штаб
31 жовтня 2026, 14:47В Україні через російські міни загинули 510 людей, серед них 26 дітей
31 жовтня 2026, 13:50РФ повторно атакувала енергооб'єкти, де ремонтні роботи були майже завершені, – Міненерго
31 жовтня 2026, 13:22Сили оборони вдарили "Нептунами" та дронами по заводу ракетного палива в Росії
31 жовтня 2026, 12:49Більше коштів, але не результатів: що не так із бюджетом для ветеранів на 2027 рік
31 жовтня 2026, 12:23Зникли після дня народження: на Хмельниччині автомобіль із трьома дітьми знайшли в річці
31 жовтня 2026, 11:50
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
Всі блоги »